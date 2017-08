Van stalen laadruimte tot moderne woning: binnenkijken in een gerenoveerde woonboot

Voor Yvo en zijn vrouw elf jaar geleden hun vrachtschip uit 1956 aankochten, woonden ze aan de kust in Zeeland. Niet op een boot, maar in een oude bakkerij die Yvo verbouwd had tot woonhuis. Toch was ook toen het plezier om op het water te vertoeven niet ver te zoeken: elk vrij moment besteedde hij aan zeilen op zijn zeilboot. 'Ik ben eigenlijk altijd al een beetje een waterrat geweest', klinkt het. 'Als kind sprak watersport mij enorm aan. Het is er duidelijk nooit echt terug uitgegaan.'

