Van Delft tot Desvres: de mooiste Delftse tegels in zes expo's

Delftse tegels spreken al eeuwen tot de verbeelding. Geen wonder dat ze wereldwijd bekend zijn, verzameld en ook nagemaakt worden. De productie startte in Antwerpen, vervolgde onder meer in Delft en kwam veel later in het Noord-Franse Desvres terecht. Ook daar werden die schattige blauwe 'steentjes' gebakken.

Je hebt het goed gelezen: de oorsprong van Delfste tegels ligt in... Antwerpen! Daar vestigden zich in het begin van de 16de eeuw majolicabakkers uit Italië. Hun nazaten startten de productie op in tal van Nederlandse centra, waaronder dus ook Delft. Van daaruit werd het aardewerk een wereldwijd begrip en exportproduct.

Zes keer kijken

Op maar liefst zes expo's die nu lopen in Noord-Frankrijk worden prachtige, zeldzame en uiterst kostbare tegels getoond uit Vlaamse privé-collecties. Er zitten tegels bij uit Italië, Perzië, Turkije, Spanje, België, Frankrijk en Nederland. Zo wordt zelfs een stuk getoond van de beroemde majolicavloer van de abdij van Herkenrode uit 1532. Maar er zijn uit die periode ook zeldzame tegels te zien uit Siena en Venetië, alsook soldatentegels uit de beroemde tegelvloer van het kasteel Beauregard in de Loire.

Op een van de expo's wordt ook de productie duidelijk uitgelegd. Andere tentoonstellingen leggen dan weer verbanden tussen oude prenten, schilderijen en tegels. Kortom: dit is een uniek initiatief voor alle tegelliefhebbers van de Lage Landen. Dat zijn er overigens heel wat, want de Delftse tegels zijn nog steeds populaire verzamelobjecten.