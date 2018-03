Van boomhut tot woonboot: welke vormen van alternatief wonen kunnen (en mogen) in België?

Boomhut

Voor velen is het een kinderdroom om in een boomhut te wonen. Als je zo'n exemplaar bouwt moet die op je eigen privéterrein staan en is een bouwvergunning nodig. Maar dan nog is de wetgeving rond wonen in een boom ietwat onduidelijk.

Er zijn al Belgen die een boomhut bouwden, zoals een familie uit Horebeke. Zij moesten hun bouwsel slopen na een klacht van de buurman, die dacht dat hij bespioneerd werd. Tussen de boomhut en de woning van de buurman zat nochtans meer dan 300 meter.

Tent

Blijf je liever op de begane grond? Bij tenten waar je permanent in wil wonen geldt hetzelfde verhaal: een bouwvergunning aanvragen. Je gemeente let dan op kwaliteit, stevigheid, veiligheid, bereikbaarheid en aansluiting op nutsleidingen.

Het is heel twijfelachtig of de gemeente dat toelaat. Ook een tent mag je niet eender waar plaatsen.

Woonboot

Voor de meeste waterliefhebbers is wonen op een boot helemaal het einde. Gezellig ronddobberen en verhuizen naar een andere plek door gewoon de motor te starten: het kan met een woonboot.

Deze alternatieve woonvorm is helemaal trending, waardoor veel ligplaatsen bezet zijn. Daardoor kom je soms op een wachtlijst terecht. Tip: een kant-en-klare woonboot mét ligplaats bespaart je heel wat zorgen en kosten.

Wonen in een oude rechtbank

Leegstaande gebouwen zijn vaak het slachtoffer van verval, vernieling en inbraak. Om dat tegen te gaan, verhuren verschillende immobiliënkantoren tijdelijk leegstaande panden. Dat is een win-winsituatie voor de huurders en verhuurders: het pand wordt onderhouden en de huurder woont of werkt goedkoop. En die laatste doet dat op een unieke locatie zoals scholen, rechtbanken of een oud postgebouw. Je kan er enkel niet domiciliëren.

Tiny house

Een tiny house is een compacte en zelfvoorzienende woning op wielen. Het idee waaide over uit de Verenigde Staten, maar kent nog geen echte opmars in België. Dat zal nog een tijdje zo blijven, want er bestaat nog geen wetgeving die de situatie uitklaart.

Het grootste voordeel aan een tiny house is dat je relatief weinig tijd nodig hebt om het te bouwen. Je kan het verplaatsen, maar hou er rekening mee dat je een voertuig nodig hebt dat 3,5 ton kan trekken en een BE-rijbewijs. Of schakel een gespecialiseerde verhuisfirma in die de klus klaart.

Woonwagen

Wonen in een mobiele woonwagen kàn en mag in België. Wie permanent verblijft op een officieel residentieel woonwagenterrein heeft een domicilieadres. Als je rondtrekt, kan je een referentieadres opgeven.

Je kan zo ingeschreven worden in het bevolkingsregister zonder over een hoofdverblijfplaats te beschikken. Wil je liever buiten België rondtrekken? Dan informeer je best even naar de regelgeving in het land waar je naartoe wil, want die kan verschillen.

Hospitawonen

Je wil niet zelf een huis kopen, maar toch genoeg sociaal contact? Bij hospitawonen verhuurt een eigenaar een leegstaande kamer aan een alleenstaande.

Je kan ook samenwonen met vrienden of kijken naar een cohousingproject, waarbij je samen met gelijkgestemden op een gemeenschappelijk stuk grond woont.