Van Aksvoll tot Ytterön: zo komen Ikeaproducten aan hun naam

Shoppen in Ikea is een gebeurtenis die in ieder filiaal, zij het in Hasselt of in Hamburg, ongeveer hetzelfde is. De winkellayout is hetzelfde. De kötbullar zijn er hetzelfde. En de producten heten er hetzelfde. Dit universele benamingssysteem werd bedacht door Ikea-oprichter Ingvar Kamprad, die last had van dyslexie en heel snel ordernummers of productcodes vergat. Leuk weetje: zelfs IKEA is een geheugensteuntje voor Kamprad. Het is immers een acroniem voor Ingvar Kamprad Elmtaryd (de boerderij van zijn ouders) Agunnaryd (zijn geboortedorp).

De namen van Ikea-producten zorgen wel eens voor gegniffel, zoals Fartfull voor een kinderwerkbank of Stenklöver voor een dekbedovertrek, maar er zit wel degelijk een heel systeem achter de ogenschijnlijk willekeurige benamingswijze van Ikea. Quartz maakte een oplijsting:

Badkamerartikelen: Zweedse meren of rivieren Bedlinnen: bloemen en planten Bedden en kleerkasten: Noorse plaatsnamen Boekenkasten: Scandinavische jongensnamen en beroepen Decoratieve kommen, vazen en kandelaars: Zweedse plaatsnamen, kruiden, fruit en bessen Kinderproducten: Zoogdieren, vogels, adjectieven Stoffen en gordijnen: Scandinavische meisjesnamen Keukenaccessoires: vissen, paddenstoelen en adjectieven Verlichting: maateenheden, seizoenen, maanden, dagen Tapijten: Deense plaatsnamen Er zijn enkele uitzonderingen op dit systeem. Zo zijn er producten wiens naam de functie verraadt, zoals de kruidenmolen Krossa, dat 'vermalen of verpulveren' betekent in het Zweeds.

Maar hoe spreek je die meubelnamen zoals Fjädermoln, Förhöja en Kryddnejlika nu eigenlijk uit? Dit filmpje van ApartmentTherapy gidst je door het bos vol gëkke åccenten

Dat de productnamen van Ikea best wel veelbesproken zijn beseft het woonwarenhuis maar al te goed. Recent nog lanceerden ze hun Retail Therapy campagne, waar de Scandinavische namen even moest plaats maken voor duidelijke omschrijvingen om duidelijk te maken dat Ikea-producten het leven gemakkelijker maken.

