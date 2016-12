Urban Crafts 2016: creatieve Belgen brengen Tiny House concept tot leven in ons land

Less is more, is de filosofie van het team achter Wildernest. Het Wildernest project is ontstaan uit een conversatie tussen Tom de Dorlodot en Charles Lambrechts. Ze lieten zich inspireren door de Tiny House beweging in Noord-Amerika en haalden het concept naar België.

Tijdens de ontwerpfase werd er heel veel aandacht besteed aan de esthetische waarden van de Tiny House. Ook zorgde het team ervoor dat het huisje binnenin niet aanvoelde als een schoenendoos door grote ramen te installeren en de muren wit te verven.

Het team werkte zo'n 500 uur aan hun eerste Tiny House. Ze gebruikten verschillende houtsoorten, waaronder Red Cedar, een zeer kwalitatieve houtsoort die tegen alle weersomstandigheden bestand is.

De bedoeling van Wildernest is dat mensen erin overnachten in het midden van de rust en de natuur om te ontsnappen aan de dagdagelijkse stress van ons bestaan.

Een nachtje doorbengen in Wildernest? Dat kan, deze Tiny House wordt onder meer via Airbnb verhuurd.

Urban Crafts is een initiatief dat jaarlijks nieuwe, jonge, creatieve makers selecteert en verenigt in een community van intussen meer dan 32.000 leden op Facebook. De deelnemers worden geselecteerd op basis van criteria zoals relevantie, hedendaags karakter en pro-activiteit. Ze krijgen ondersteuning om zichzelf online beter te profileren en offline te netwerken via evenementen en workshops. Urban Crafts is een gezamenlijk project van Trendwolves en Hello bank!.

Stem op jouw favoriet Tot 12 december kan het publiek een stem uitbrengen om dé Urban Crafter 2016 te verkiezen. Surf naar www.urbancrafts.tv en ontdek de 32 Urban Crafters. Van 1 tot en met 18 december stellen de makers tentoon in de vitrines van de Lakenestraat tijdens Maker.Street.

