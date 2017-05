Sprokkel je hedendaagse interieur bij elkaar op de veiling

De strakke vintagekeramiek uit de jaren '50, '60 en '70 is al een tijdje in. Heel wat modelui zijn er tuk op, zelfs Raf Simons heeft er een uitgebreide collectie van. Al vele jaren lopen er speurneuzen rond op vlooienmarkten die alles opkopen. Ondertussen schreven specialisten, zoals Marc Heiremans, er boeken over en worden er ook tentoonstellingen georganiseerd, waardoor de vintagekeramiek ook kunstverzamelaars gaat aanspreken.

Cornette brengt nu een prachtige collectie Belgische vintagekeramiek onder de hamer, met creaties van onder meer Rogier Vandeweghe, Amphora, Perignem en Hugria. Dat zijn vooral Vlaamse kunstenaars en ateliers die heel toonaangevend waren en meer en meer worden verzameld. In deze bijzondere veiling zit er ook werk van beeldend kunstenaars Serge Vandercam en Pierre Culot. De catalogus is op zich een collectors item!

Het aanbod is heel aantrekkelijk, ook qua prijzen, want heel wat stukken zijn vrij laag geschat. Bovendien is er altijd de kans dat je ze voor een schappelijk bedrag kunt verwerven, want zo duur is de vintagekeramiek ook weer niet.

Interieur

Maar de veiling van 22 mei biedt meer dan alleen keramiek: er zit voldoende designmeubilair en kunst in om de interieurs van een hele rij huizen mee te decoreren. Er is heel wat abstracte Belgische kunst bij, waarvoor de belangstelling trouwens nog steeds toeneemt. We denken onder meer aan de grafische tekeningen van Michel Seuphor, of werken van Jo Delahaut, Guy Vandenbranden en Bram Bogart. Of aan enkele Popart creaties van Evelyne Axell. Er zijn ook enkele salontafels van Ado Chale, lampen van Willy Daro en van de minder bekende Brusselse decorateur Jan Vlug.

Voor wat het meubilair betreft valt ons oog op een schitterende kast van Emiel Veranneman en een uitzonderlijke collectie constructivistische avant-garde meubels van Huib Hoste, ontworpen in de geest van De Stijl, die dit jaar, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van deze beweging, uitgebreid gevierd wordt in Nederland.

Het is boeiend om te zien hoe een veiling de hedendaagse interieurtrend weerspiegelt, want de mix aan meubels, kunst en objecten past perfect in de interieurs die je nu in de mooiste magazines ziet. Want de interieurstijl van tegenwoordig is een delicate mix met veel vormen en kleuren. Ook de catalogus van de kunstveiling is een leuk naslagwerkje waarin heel wat gezochte tenoren extra aandacht krijgen.

De veiling gaat door op maandag 22 mei om 15u en 19u bij Cornette de Saint Cyr, Charleroisesteenweg 89 te 1060 Brussel