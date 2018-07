Overnachten in de Zwinstreek: drie gloednieuwe designadresjes

1. 'T KLEIN KEUVELHOF

Waar? Diep verborgen in de Knokse polders.

Concept? Een alleenstaande, ruime vakantiewoning in typische Knokke-stijl voor groepen tot twaalf personen. Perfect voor wie op zoek is naar rust of complete privacy.

Prijs? Tijdens de schoolvakanties is enkel weekverhuur mogelijk. Vanaf 2150 euro per week in het hoogseizoen. kleinkeuvelhof.be

2. B&B KNOKKE

Waar? In het centrum van Knokke, op het Gemeenteplein waar ook de bloemen- en groente-markt plaatsvindt. Zo'n 20 minuutjes wandelen van het Albertstrand.

Concept? Een B&B met ruime, minimalistische kamers voor 2.

Prijs? Vanaf 139 euro per nacht in het hoogseizoen, minimaal voor 2 nachten. bb-knokke.be

3. MAISON AMODIO

Waar? Centraal in Brugge, op een boogscheut van de Markt en 5 minuutjes wandelen van de Burg.

Concept? B&B in een authentiek herenhuis dat recent werd gerenoveerd en met veel liefde wordt gerund door rasechte Bruggeling Geert en zijn Baskische partner Henri.

Prijs? Vanaf 165 euro per nacht op weekdagen. In het weekend verblijf je er minimaal 2 nachten. maisonamodio.eu