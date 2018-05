Nieuwe architectuuricoon voor de kust: de uitkijktoren op de Hoge Blekker

Zopas werd bekend dat de door Next Architects uit Amsterdam voorgestelde houten uitkijktoren ook wordt gebouwd. Dit is het resultaat van een architectuurwedstrijd waaraan 70 ontwerpbureaus deelnamen. De 21 meter hoge toren van Next komt dus op de Hoge Blekker en biedt straks een prachtige uitzicht op het landschap. Het gebouw wordt een nieuw architectonische icoon voor de Belgische kust.

De bouw van de toren past in een groter project, Horizon 2025, waarbij de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer de handen in elkaar slaan om de provincie te verrijken met liefst 19 nieuwe uitkijkposten.