Kunstbeurs BRAFA 'vollediger' dan ooit

Je hebt beurzen die graag uitpakken met veel nieuwkomers. Dat is altijd wat dubbel, aangezien het er er toch ook altijd op wijst dat anderen het veld hebben moeten ruimen. Niet zo op de BRAFA: het aantal nieuwkomers dit jaar ligt op tien procent, wat een goed teken is en wijst op inhoudelijke continuïteit. Blijkbaar zijn zowel de bezoekers, kopers en exposanten tevreden.

Christo eregast

Dat neemt niet weg dat de beurs helemaal up to date is qua inhoud, met een bijzonder 'volledig' aanbod, van archeologica, etnografica, vintage design tot en met moderne en hedendaagse kunst. Dit jaar is niemand minder dan beeldend kunstenaar Christo de eregast en krijgt hij een hommagetentoonstelling over zijn gehele oeuvre.

Wie belangstelling heeft voor het reilen en zeilen van de kunstmarkt, raden we ook aan om even het programma te bekijken van de voordrachten waar tal van curatoren en dealers komen spreken. De BRAFA loopt van 27 januari tot 4 februari in de gebouwen van Tour & Taxis , Havenlaan 88 te Brussel.

www.brafa.art.