Je huis sneller verkopen: de juiste inrichting is een wereld van verschil

"Potentiële kopers moeten binnen de minuut een klik hebben met het huis. Als dat niet zo is, zal je echt een trukendoos mogen bovenhalen," aldus Myriam De Cleene. Toch heeft 95% van het vastgoed dat te koop staat belang bij een vastgoedstyling. Of het nu om kleinere of grote woningen gaat. "Je verkoopt twee keer vlugger je woning door de juiste sfeer en foto's te gebruiken."

Mooie foto's online plaatsen wint enkel aan belang. Kandidaat-kopers kijken eerst online, en gaan op basis van die foto's nog ter plaatse kijken. De sfeer, het licht en het ruimtegevoel zijn tegenwoordig even belangrijk als de ligging van de woning. Een koper wil niet enkel bakstenen, maar ook een droombeeld.

Goede foto's, hogere verkoopprijs

Nick Mulkens, business developer bij Ouiflash, beaamt dat het belang van goede online foto's niet te onderschatten is. "Investeer in sfeerfoto's, ze zorgen voor een hogere verkoopprijs en snellere verkoop."

Een eerste selectie gebeurt meestal online. "Als geïnteresseerden dan komen kijken, zijn ze al overtuigd van de waarde die het huis kan hebben. Je krijgt minder bezoekers over de vloer dan vroeger, maar het is wel een heel gerichte groep. De kans dat je de woning aan die bezoekers verkoopt is groot", legt Mulkens uit.

Ouiflash werkt met gewoon daglicht, en dus niet met kunstlicht. "We doen dat heel bewust. Bij het fotograferen van een interieur, kiezen we de momenten eruit waar het zonlicht het best tot zijn recht komt, namelijk in het midden van de voor- en de namiddag. We vermijden hierbij zonsondergang", aldus Mulkens. "En ook nog een tip: doe de toiletbril naar beneden. Velen vergeten dat."

Neutraal presenteren

Als verkoper heb je een emotionele band met je woning. Je richt je huis in naar je eigen stijl. Maar die stijl is niet noodzakelijk die van een kandidaat-koper. Daarom raadt De Cleene aan om je huis zo neutraal mogelijk in te richten. Haal de voederbakjes voor de dieren weg. Plaats niet te veel persoonlijke spullen, want de koper wil zichzelf kunnen voorstellen in de woning. Spullen die verwijzen naar je hobby of grote foto's van je gezin haal je beter weg. "Door je huis neutraal te presenteren mik je op een grote doelgroep", legt De Cleene uit. En een grotere doelgroep levert meer potentiële kopers op.

De Cleene haalt een voorbeeld aan van een huis met rode muren. "Een ruimte rode muren toont kleiner dan ze werkelijk is. Dat huis schilderden we in neutralere kleuren en binnen de week was het verkocht."

Gezellig en netjes

Ga voor een gezellige, warme sfeer in je huis en breng het luxegevoel naar boven. Breng harmonie tussen de verschillende ruimtes met een stijl die bij elkaar past. "Ook moet elke kamer een duidelijke functie krijgen. Zorg ervoor dat alles netjes opgeruimd is. "Als je je auto verkoopt en kandidaten komen kijken, laat je je boodschappen toch niet staan in de koffer? Doe dat dus ook niet met je huis", geeft de vastgoedstyliste mee als tip.

"En verzorg de buitenkant van je huis, want die eerste indruk is erg belangrijk. Zorg dat de gevel van je huis minstens even mooi is als het huis van de buren." Fris het paadje naar je huis op. Trek het onkruid uit en lap de ramen.

Meubels in je huis

De Cleene stileert bewoonde huizen en leegstaande. Meubels in een huis zorgt voor sfeer en geeft dieptezicht. Je kan op foto sneller inschatten of een kamer groot of klein is. De meerderheid van de mensen kan zich geen goed beeld vormen van hoe een huis er zou kunnen uitzien. Dus moet je dat droombeeld voor hen creëren.