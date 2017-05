Inspiratie: haal de jungle in je huis

De integratie van het natuurlijke staat centraal bij deze trend. Je lokale bloemenwinkel leegkopen, kan in dit geval dus zeker geen kwaad. Door voor diverse soorten en maten te kiezen, creëer je een speelse, levendige jungle. Kamerplanten verhogen de luchtvochtigheid en verminderen de aanwezigheid van stof; ze staan dus niet alleen leuk op je vensterbank, ze dragen ook bij tot je algemene welzijn. Tot grote spijt van je moeder geen krak in het onderhouden van planten? Geen nood: cactussen of vetplantjes helpen je ook al een eind vooruit.

'Greenery', een zachtgroene tint, is niet voor niets verkozen tot trendkleur van 2017. Door deze of een andere warme natuurkleur aan te brengen op je muur ben je al een stap dichter bij je eigen urban jungle. Andere accentkleuren die niet mogen ontbreken zijn bruin, beige, goud en koper; deze tinten vormen de perfecte match met meubelen in de duurzaam materiaal zoals hout, glas, leer en steen. Een combinatie van de voorgenoemde elementen creëert een ruwe sfeer die eigen is aan de stijl.

Wat zou deze trend zijn zonder dierlijke invloed? Dierenprints geven niet alleen je kledij een gedurfde boost, ook je woning kan wel wat animaal gebruiken. Kies voor zachte en soepele stoffen zoals suède of wol die voor een behaaglijke sfeer zorgen en het aaibaarheidsniveau naar een hoger niveau tillen.