In deze inspirerende projecten betekende renovatie méér dan een simpele opfrissing

Samen met Jan Verlinde heb ik gedurende jaren honderden woningen bezocht, waarvan minstens driekwart verbouwingen zijn. We hebben daar toch schitterende reportages uit gepuurd die allemaal in Knack Weekend verschenen. Hoe kan het ook anders in een land dat volstaat en waar je amper open ruimte vindt.

In de toekomst wordt het opkalefateren steeds belangrijker. Meer nog dan de baksteen, zit het renoveren in ons bloed. Ik moet ook toegeven dat renovaties of verbouwingen soms spannender ogen dan nieuwbouwprojecten. Een oud pand met onvoorspelbare ruimtes en lichtinvallen zorgt voor extra verrassingen en is minder voorspelbaar. En kan voor een architect extra uitdagingen opleveren.

Lichtinval en landschap

Onder die creatieve architecten die een renovatie succesvol uitvoeren, hoort zeker de Studio Lens°Ass dat geleid wordt door Bart Lens, Thijs Prinsen en Joris Lens. Wat een creatief bureau dat al jaren terug uitpakte met vernuftige verbouwingen.

Bovendien heeft het bouwmeesterschap over Bokrijk van Bart Lens voor een extra boost in deze richting gezorgd. Want Bokrijk blijkt voor hedendaagse bouwers met affiniteiten voor ecologische oplossingen een bron van inspiratie. Studio Lens°Ass heeft nu zijn mooist renovaties van hedendaagse inspiratie gebundeld, van een schuur over enkele boerderijen en rijhuisjes tot en met een watertoren. Ze werden deels gestript en verrijkt met allerlei constructies van baksteen en hout.

Veel oude en bouwvallige panden hebben gemeen dat ze hun rug naar het landschap toe draaien en geen licht binnenlaten. Precies daar bedenken de architecten van Lens schitterende oplossingen voor, want in elk van hun projecten spelen het landschap en het licht een hoofdrol. En ze zijn bovendien meesters in het gebruik van artisanale materialen als ruw hout en steen. Heerlijk die contrasten tussen strakke perspectieven en ruwe elementen. Ben je aan een renovatie toe? Blader dan door dit handboek vol ideeën.