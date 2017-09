In beeld: Wanneer dieren onze ruïnes overmeesteren

Als piloot reist Henk Van Rensbergen de wereld rond. Al jaren maakt hij schitterende foto's van verlaten gebouwen, abandoned places, en oogst daar via zijn publicaties wereldwijd succes mee.

Maar zijn nieuwste project spreekt nog meer tot de verbeelding. Onder de titel No Mans' Land brengt hij een expo en boek uit met surreële beelden van dieren in door de mens verlaten gebouwen.

Het gaat om beelden van na de Apocalyps, na het verdwijnen van de mens. Dan neemt de natuur in de vorm van planten, dieren en schimmels al die gebouwen over die we nalaten en laat die snel in schilderachtige ruïnes veranderen. Henk Van Rensbergen maakt beelden die je nooit meer vergeet van bijvoorbeeld olifanten in een parking, een neushoorn in een verlaten paleis, kippen die door een slaapkamer lopen en apen die slapen op afgeleefde ziekenhuisbedden.

Tot 27 oktober kan je zijn foto's zien in galerie LKFF, Rue Blanche 15 te Brussel, www.lkff.be of koop je het boek No Man's Land - met introductie van de beroemde Desmond Morris - dat wordt uitgegeven door Lannoo (45 euro).