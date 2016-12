In beeld: 's werelds eerste permanente ijshotel

Het is al de 27e keer dat het ijshotel werd gebouwd met ongeveer 30.000 liter water uit een naburige rivier. Tijdens de zomer zullen grote delen van het hotel wel smelten, maar voor het eerst is er ook een permanente constructie, die met behulp van de energie uit zonnepanelen gekoeld zal blijven tijdens de warmste maanden. "Zo wordt de zon, die ervoor zorgde dat de kunst vroeger smolt, nu essentieel om deze bijzondere ervaring een jaar lang mogelijk te maken," zegt de creatieve directeur van Icehotel.

Binnenin de iglo met sterallures is het -5°C. Bij een langer verblijf raadt de organisatie dan ook aan om toch zeker enkele nachten in een verwarmde kamer verderop in het complex te slapen. Mik voor een kamer tussen de 300 en 1.000 euro per nacht. (EK)