In beeld: Gucci waagt stappen in interieurwereld met Gucci Décor

Vanaf september zal de Gucci-liefhebber niet alleen zichzelf maar ook zijn of haar volledige interieur kunnen aankleden met de prints, kleuren en creatieve visie van het merk. Gucci Décor omvat een lijn van kussens, stoelen, kamerschermen, porseleinwerk, geurkaarsen, bijzettafeltjes en dienbladen ontsproten aan het brein van Gucci-tovenaar Alessandro Michele die het merk in 2015 weer op de kaart zette.

Op de instagrampagina van het merk staat meer uitleg over ieder product -bijvoorbeeld dat het bekende kattenkussen dat ook al eens de stoeltjes voor de genodigden van de Gucci-shows opleukte handgemaakt is en tien uur werk in beslag neemt. Daarnaast vind je er ook de visie van Michele terug die vertaald werd door illustrator Alex Merry.

De geurkaarsen en wierrookbranders zijn de goedkoopste items in de collectie, weet Vogue.com, en kostten 190 dollar of zo'n 165 euro. Het duurste interieurstuk is het geprinte kamerscherm van ruwe zijde dat in verschillende dessins verkrijgbaar is voor 30.000 dollar (of 260.000 euro). Voorlopig komen er geen aparte shops voor Gucci Décor maar zullen de producten uitgestald worden in de Gucci-boetieks om "de Gucci ervaring te versterken".

Gucci Décor is verkrijgbaar vanaf september in geselecteerde Gucci-boetieks en via Gucci.com