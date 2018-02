IKEA lanceert webshop

Na al die jaren koten inrichten of uitzetten bij elkaar winkelen op de ouderwetse manier, kan je vanaf vandaag ook leunen op een IKEA webshop. 'De wereld evolueert en onze klanten ook. Om nog beter aan hun noden te voldoen en er altijd en overal voor hen te zijn, voegen we vandaag de webshop toe aan ons aanbod. Zo combineren we het beste van twee werelden', licht Catherine Bendayan, CEO van IKEA België, toe.

Voorheen was het al mogelijk om via de Click & Collect dienst je online bestelling af te halen in een IKEA woonwarenhuis of één van de zeventien afhaalpunten, of via de Pick & Delivery dienst je aankopen in de winkel af te rekenen en thuis te laten leveren.

De levertijd van je bestelling varieert per product tussen twee en zes dagen en is meteen zichtbaar in je digitale winkelkarretje. De verzendkosten bedragen tussen € 4,99 (voor bestellingen van minder dan 5 kg) en € 229,00 (voor bestellingen van meer dan 500 kg), afhankelijk van het gewicht van je bestelling.