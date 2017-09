'Het vastgoedmodel van de toekomst': deze twintigers blazen leegstaande panden nieuw leven in

'De grootste moeilijkheid is geloofwaardigheid, zegt de Gentse Nathalie Hamelton (26) over haar start-up Talent Grid. Haar unieke vastgoedproject slaat een brug tussen eigenaars en lokale makers: met haar vzw zoekt Nathalie leegstaande panden op en geeft ze die ruimtes tijdelijk en gratis in handen van jonge creatieve ondernemers voor hun werkproces, pop-ups en events.

Zo maakt de start-up de gebouwen opnieuw aantrekkelijk voor kopers. Niet vanzelfsprekend: 'Als je met iets nieuw afkomt dat ook nog eens artistiek is, zijn eigenaars terughoudend. Ze denken dat we hun ruimte zullen vernielen of geloven niet dat we voor meerwaarde kunnen zorgen. Maar als mensen al een jaar iets te koop hebben staan en nog niet met ons in zee willen, ben ik er zeker van dat het uit onwetendheid over onze methode komt. Dit werkt echt.'

Achterpoortjes in de economie

We ontmoeten Nathalie en haar zakenpartners - copywriter Babette Debouver (24) en grafisch ontwerpster Eva Vanwymelbeke (24) - in Carmen, een koffiebar langs de Gentse Ottogracht. Ooit ook zo'n leegstaand pand, nu een bloeiende zaak die Nathalie zelf verhuurt. De bovenste verdieping is haar eigen stekje geworden. Het huis betaalt zich op lange termijn af door het verhuren van de zaak.

Delen Er zijn zoveel achterpoortjes in de economie waar jongeren geen weet van hebben. Wij willen die voor hen openen - Talent Grid

'Da's zoals vroeger hé', merkt Nathalie op, 'Je had de slager en daarboven zat de eigenaar. We kunnen daar naar terug. Jonge mensen zetten zich te snel vast. Er zijn zoveel achterpoortjes in de economie waar jongeren geen weet van hebben. Wij willen die voor hen open stampen. In onze vooruitgangswereld focust iedereen vooral op zijn eigen ambitie. Gent heeft bijvoorbeeld zoveel collectieven die er maar niet in slagen om samen voor iets te vechten. Als je mensen duidelijk kan maken dat ze samen slagkracht hebben, kunnen ze heel ver geraken.'

'Ik was altijd al het buitenbeentje', knikt de ambitieuze Nathalie als we opmerken dat ze geen doorsnee twintiger is, 'Ik was constant met een of ander project bezig, zonder ooit ergens bij te horen. Daardoor zag ik sneller de hiaten, en kon ik telkens mijn eigen pad vinden.' Nathalie was als student al bezig met vastgoed, volgens de Gentse een heel goede manier om je financiële toekomst te verzekeren.

Sleutel tot creativiteit

Vastgoed is haar sleutel geworden om creatief bezig te zijn: stilaan zag Nathalie - zelf zangeres - dat ze pas vooruitgang boekte in de logge vastgoedwereld door samen te werken met artiesten. 'Het bleek een win-winsituatie. Als je een leegstaand pand hebt en je wil de locatie nieuw leven inblazen, laat artiesten er dan iets mee doen. Ondertussen beschikken die jonge creatievelingen over een ruimte die ze anders nooit zouden kunnen betalen', legt ze uit, 'En ik dacht: dit moet het vastgoedmodel van de toekomst worden. Dit moet de nieuwe vorm van makelarij worden.'

Delen Zit als jonge ondernemer niet te wachten op de bevestiging van je vrienden. Doe gewoon je ding, volg je instinct - Talent Grid

Nathalie klinkt enorm zeker van haar zaak. Wel worstelt ze met de idee dat haar omgeving niet goed begrijpt wat ze probeert te doen. 'Iedereen vindt het wel heel cool, maar ze blijven sceptisch. Eerst zien en dan geloven, klinkt het meestal. Typisch Vlaanderen', zucht ze. 'Dat is de picture or it didn't happen-mentaliteit hé', lacht Eva, 'Wat ik hieruit heb geleerd is: zit niet te wachten op de bevestiging van je vrienden. Doe gewoon je ding, volg je instinct.'

Veel heeft te maken met voorzichtigheid, weten de jonge ondernemers: 'Vanaf het moment dat je hoop hebt, gaan mensen je naar beneden duwen. Dat is eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme voor de groep. Want vanaf je hoop hebt, steven je statistisch gezien sneller af op een ramp dan je denkt. Geen verwachtingen hebben voor je leven is veel veiliger.' Babette nuanceert nog: 'Het is ook moeilijk om te omschrijven waar we mee bezig zijn.' Ze zwijgt even. 'Nu ga ik moeten proberen hé?', zegt ze dan. We knikken allemaal. 'Ok', begint ze lachend, 'Wij zijn een creatief platform dat gebouwen herbestemt en jonge ondernemers ruimte en advies geeft.'

Geen gentrificatie

Mensen die geen groot startkapitaal hebben of nog niet genoeg zelfvertrouwen hebben in hun product een kans geven, dat is wat Talent Grid doet. Mooi, maar we vragen ons toch luidop af of Talent Grid niet meedoet aan gentrificatie, het proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel. Dat kan ook negatieve gevolgen hebben: je trekt kapitaalkrachtige nieuwe bewoners aan, waardoor je lagere klassen uit een buurt wegjaagt omdat ze de locatie niet meer kunnen bepalen.

'Wij mikken echt op retail', bedenkt Nathalie, 'Wij zijn geen bende hipsters die hele wijken inpalmen hé.' In Turnhout heeft Talent Grid een historisch pand van 1000 vierkante meter op de kop getikt: 'Het ideale is dat we daar niet de typische hippe mensen bereiken. Als je van de markt naar dat pand loopt, zie je de ene Turkse kapper en slager na de andere. Wij zouden graag samen met hen een project op poten zetten.'

Delen Vandaag is het niet vanzelfsprekend om artistiek bezig te zijn. Tijdelijk iets op poten zetten samen met andere creatievelingen is een oplossing als je nog niet genoeg zelfvertrouwen of startkapitaal hebt

Talent Grid wil dus het werk van jonge creatievelingen versterken door een unieke omgeving. 'In een pand met culturele meerwaarde kan iemands werk plots kunst worden. Het krijgt meer aandacht omdat je in een ruimte bent die meer respect afdwingt', legt Eva uit, 'Maar zo'n locatie kost meestal stukken van mensen. Daar willen wij deuren in openen. Het is een beetje een disruptie voor de markt. Jong talent dat anders enkel via een ons-kent-onscircuit of na heel lang vechten naar boven komt drijven, krijgt op deze manier een eerlijke kans. Vandaag is het niet vanzelfsprekend om ontwerper, designer, illustrator of iets anders artistieks te beginnen. Als iemand je in de kijker wil zetten, spring er dan op. Tijdelijk iets op poten zetten samen met andere creatievelingen, is een oplossing.'

Weg van de marge

Het gaat nooit over huur. Dat is zeer verrassend aan het model van Talent Grid. Of ze niet vaak de deur in het gezicht krijgen, vragen we: 'De typische klant is iemand die al heel lang wacht op een nieuwe toekomst voor zijn pand. Die ervaart zijn plek als een blok aan zijn been. Die mensen kan je overtuigen om met ons samen te werken. Als wij een halfjaar mensen de locatie laten opsmukken, krijgt het ook mediawaarde. Daarna krijg je het wel verkocht aan de prijs die je had beoogd.'

Het vraagt veel lef, natuurlijk. 'Ik heb nooit angst', zegt Nathalie, 'Het slechtste dat er kan gebeuren is dat er schade is. Daar zijn verzekeringen voor. Er zijn meer risico's voor het niet invullen van een leegstaand pand: krakers, verlies van waarde.'

Het concept is niet helemaal nieuw. 'Ik zie dit als een Amsterdams gegeven', bevestigt Babette, die lang in de Nederlandse metropool heeft gewoond, 'Daar komt het inderdaad vaak voor dat creatievelingen samen in leegstaande gebouwen midden in de stad aan de slag gaan.'

Delen De markt is aan het veranderen: omdat e-commerce voorop komt te staan, is er veel leegstand in grote winkelstraten. Waarom jonge mensen geen kans geven in zo'n pand? - Talent Grid

Net als in Amsterdam, wil Talent Grid weg van de marge. Naar het centrum: 'Als je nu naar bijvoorbeeld de Veldstraat kijkt, zie je nog steeds de usual suspects: Zara, Mango... Maar de retailwereld is enorm aan het veranderen. Omdat e-commerce voorop staat en kantoren niet meer inzetten op zware A-locaties, komt er heel veel leeg te staan in grote winkelstraten. Toch denkt de makelarij nog traditioneel, in termen van langetermijnhuurders die ze via klassieke kanalen willen bereiken. Ik hoop dat ze binnenkort ook de reflex hebben om meteen bij ons aan te kloppen.'

Mentaliteitswijziging

Even later wandelen we naar het Patershol, waar de vrouwen een nieuw leegstaand pand hebben. Samen met grafisch ontwerpster Eva zal Babette het pand aan het Patershol helemaal ombouwen. 'Voor zover ik vrije tijd heb, ben ik graag bezig met mijn handen. Wij steken hier veel tijd in, maar het is ook een inspirerend proces', zegt Eva. Babette zal ook tijdelijk wonen in het pand: 'Mensen van onze generatie zijn niet meer voor eeuwig gebonden aan één plek waar we 60 jaar wonen. Wij moeten niet meer zo honkvast zijn. Die mentaliteitswijziging moet doordringen bij investeerders.'

We staan in een lege, kale ruimte. 'Er is nog niets', echoot de stem van Eva door de kamer. Ze spreidt haar armen: 'Maar hier komt dus iets. Je kan zoveel maken met zo weinig middelen.' Je kan je eigen vrijheid kopen, vult Nathalie aan: 'Door heel open na te denken over hoe de maatschappij werkt, ook financieel. Zoek met dat inzicht wat je talenten zijn om daar vrij van te komen. Dat willen we aan onze medetwintigers meegeven.'

Talent Grid is altijd op zoek naar leegstaande panden en naar creatieve bewoners en jong geweld om ze in te vullen. Dien je creatief project of locatie in of stuur voor meer informatie naar hello@talentgrid.co. Benieuwd naar wat er geworden is van het nieuwe pand in het Patershol in Gent? Op 15/10 houdt Talent Grid een drink om 19u. Gratis inkom. Adres: Rode Koningstraat 5, 9000 Gent.