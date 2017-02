Grey Garden-huis van Little en Big Edie te koop

De tante en nicht van Jackie Kennedy werden wereldberoemd dankzij de documentaire 'Grey Gardens' van Albert en David Maysles uit 1975. De film geeft inkijk in de levens van de twee vrouwen die in een aftands huis in East Hampton in New York woonden. De twee Edies, Amerikaanse socialites, werden dankzij de film heuse mode-iconen en cultfiguren. In 2009 werden de levens van Little en Big Edie opnieuw verfilmd, deze keer met Drew Barrymore en Jessica Lange in de rollen van de twee Edies.

De twee vrouwen, ooit deel van de upper class, leefden geïsoleerd en verpauperd samen in het beroemde huis. Wie de beelden van de documentaire nog in z'n geheugen gegrift heeft staan, zal niet staan te springen om het huis aan te schaffen. Gelukkig werd het onder handen genomen en kreeg het huis de grandeur terug van weleer. De vraagprijs voor het huis met 28 slaapkamers is dan ook 19.9995.000 dollar.

Sally Quinn, columniste voor The Washington Post en haar echtgenoot Ben Bradlee, Executive Editor van The Washington Post herstelden het huis in ere.

(LP)