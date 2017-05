Grafisch icoon Paul Ibou leegt zijn atelier

Paul Ibou (°1939) was amper 18 toen hij artistieke carrière begon. Dat was in '57, nog voor de Expo. Hij gooide zich op de grafische design die toen een ware boom meemaakte. Vanaf de Golden Sixties was hij niet alleen in ons land alomtegenwoordig als designer van logo's, affiches, boeken en verpakkingen. Zijn stijl was uitgesproken avantgardistisch, met kleurrijke vormen van geometrische inspiratie. Hij werd zo een beetje de Vasarely van de grafiek.

Hij bouwde een internationale carrière uit met opdrachten in het Verre Oosten, de States en heel Europa. In de loop van de jaren '90 verdween hij wat uit de aandacht, maar zijn oeuvre blijft sterk en inspirerend, ook voor hedendaagse ontwerpers die zijn verfrissende stijl bewonderen. Ondertussen bouwde hij ook als beeldend kunstenaar een uitgebreid oeuvre op, met beelden, schilderijen en constructies van plexiglas.

Wie in zijn atelier wil binnenkijken kan dit volgend weekend. Dan ruimt hij ook een deel van zijn collectie op! Wat misschien een mazzeltje kan zijn voor de vintagefreak! Deze opendeur grijpt plaats op 29 en 30 april, en op 1 mei, van 11 tot 17u, Elzenstraat 65 te 2242 Pulderbos (Zandhoven).