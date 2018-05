Fototentoonstelling geeft unieke inkijk in het huis van Magritte

In 1985 ontmoetten journaliste Barbara Stoeltie en fotograaf René Stoeltie voor het eerst de Georgette Magritte, de weduwe van de bekende Belgische surrealist. Barbara en René Stoeltie verwierven in de loop der jaren een internationale faam met hun prachtige interieurreportages in de meest selecte magazines, zoals The World of Interiors, waardoor ze overal ter wereld entrees hebben.

Sinds kort runnen ze in Sint-Martens-Latem een schitterende fotogalerie en nu pakken ze uit met de unieke en nooit eerder geëxposeerde foto's, die ze destijds hebben genomen in het huis van René Magritte.

Uiteraard toen het nog door Georgette werd bewoond en alle documenten en kunstwerken aanwezig waren. Ze hebben elkaar trouwens heel wat keren mogen ontmoeten. Barbara schreef interviews en René nam foto's, samen met de al even bekende fotograaf John Vaughan. Zo brachten ze een unieke getuigenis samen die nu dus wordt geëxposeerd.