Weekendtip: fotografietentoonstelling Female Force from Japan

De Antwerpse galerij Ibasho - die zich specialiseert in Japanse fotografie - organiseert op zaterdag 5 augustus een Japanse markt met een selectie van het beste wat Japan te bieden heeft. Naast de tentoonstelling Female Force from Japan (met werk van 12 jonge en talentvolle vrouwelijke kunstenaars), zullen er in en rond de galerie kraampjes zijn met Japanse keramiek, sushi, Japanse bieren, yakitori, saké en thee. Ibasho werkt hiervoor samen met de Antwerpse topadressen Ko'uzi (sushi, yakitori en Japanse bieren), Hopsaké (saké), Azumaya (thee) en met kunstenaar Yoshifumi Hatekeyama (keramiek).

Bovendien wordt achteraan de galerie de nieuwe boekhandel ingehuldigd, met een selectie van Japanse kunst- en fotografieboeken. Het weekend van de opening (5 en 6 augustus) wordt er een korting van 10% op alle boeken gegeven.