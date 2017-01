Van Marilyn Monroe en Pink Floyd tot Vermeer en Michelangelo: de must see expo's van 2017

Kunstliefhebbers lijden in 2017 onvermijdelijk aan keuzestress, want er vinden dit jaar heel wat schitterende expo's plaats die onmisbaar zijn voor de liefhebbers. Dit is namelijk het jaar dat we niet alleen de Russische Revolutie herdenken, die baanbrekend was voor de moderne kunst en architectuur, maar ook de opstart van het tijdschrift De Stijl in Nederland, dat ons dan weer naar Mondriaan voert. Voor liefhebbers van de klassieke kunst zijn er onder meer Rodin, Vermeer en Michelangelo.

Vermeer in het Louvre

Samen met de National Gallery of Ireland en van Washington, pakt het Louvre uit met de schitterende expo "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre au siècle d'or", met werk van Vermeer, Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen en Pieter de Hooch, van 22.02 tot 22.05.17

Rodin in het Grand Palais

Je zult ook moeten aanschuiven voor de grote Rodinexpo in het Grand Palais, naar aanleiding van zijn honderdste overlijden. Er worden meer dan tweehonderd werken getoond, van tekeningen tot beelden, geconfronteerd met werk van zijn volgelingen, Bourdelle, Brancusi, Picasso, Giacometti, Beuys en Baselitz, van 22.03 tot 31.07.17

Michelangelo in de Londen

Een expo maken over de veelzijdige Michelangelo is niet makkelijk, daarom exposeert de National Gallery van Londen zijn werk samen met dit van zijn vriend en medewerker Sebastiano del Piombo, van 15.03 tot 25.06.2017. Op deze expo hangt ook werk van illustere tijdgenoten als Jan van Eyck en Hans Memling.

Balenciaga in Musée Bourdelle

Fashionicoon Cristobal Balenciaga die de Franse elegantie combineerde met de Spaanse felheid, krijgt een grote expo in het Musée Bourdelle in Parijs. Het gaat om een confrontatie tussen een honderdtal van zijn creaties met de beelden van Bourdelle, van 8.03 tot 16.07.2017

Lovegrove in Beaubourg

De iconische Britse designer Ross Lovegrove, zeg maar de Zaha Hadid van het design, krijgt een expo in het Musée d'Art Moderne in het Centre Pompidou te Parijs, van 10 mei tot28 augustus.

Pink Floyd in de Victoria & Albert

Na de expo over David Bowie in '13 brengt de Londense V&A een hommage aan de illustere Engelse rockgroep Pink Floyd die met zijn psychedelische muziek de wereld veroverde. Deze muzikale topper loopt van 13.05 tot 1.10.17

Frank Lloyd Wright in het MOMA

Om de 150ste verjaardag te vieren van de vader van de moderne architectuur Frank Lloyd Wright brengt het New Yorkse MoMA een grote overzichtstentoonstelling over zijn oeuvre waarbij niet minder dan 450 werken worden getoond (!), van 12.06 tot 1.10.17

Marilyn Monroe in Aix-en-Provence

De legendarische Marilyn Monroe, gefotografeerd door al even beroemde fotografen als Richard Avedon, Philippe Halsman, Eve Arnold of Cecil Beaton... in de elegantste stad van Zuid-Frankrijk is een must voor wie deze dame nauw in het hart draagt, tot 1.05.2017 in Hotel de Caumont.

Russische Revolutie in de Royal Academy

De Russische Revolutie wordt een van dé kapstokken van '17, want in het kielzog van deze strijd greep er ook een culturele ommezwaai plaats met tenoren als Kandinsky, Malevitch, Chagall en Rodtchenko. In de Royal Academy of Art in Londen, van 11.02.2017

De Stijl in het Haagse Gemeentemuseum

Terwijl wij in oorlog waren, stichtten enkele van onze noorderburen in 1917 het avant-garde blad De Stijl op met tenoren als Oud, Rietveld, van der Leck, Van Doesburg en Mondriaan. Zelfs een enkele Belg, Huib Hoste, schreef mee. De Stijl veranderde de kunst, architectuur en design. Deze erg belangrijke expo loopt van 11.02 tot 21.05.2017

Mondriaan in Den Haag

De legende van de abstracte kunst, Piet Mondriaan, krijgt zijn grootste retrospectieve ooit, met ruim 300 werken in het Gemeentemuseum van Den Haag. Je krijgt zowel zijn landschappen als zijn Boogiewoogie's te zien, van 3.06 tot 24.09.2017

Abstract Expressionisme in Bilbao

Het Guggenheim Bilbao brengt een grote overzichtstentoonstelling over het Abstract Expressionisme uit Amerika met werk van Pollock, Rothko, Still, De Kooning, Newman, Kline, Smith, Guston en Gorky. Het gaat om de giganten van het abstracte expressionisme, die voor een omwenteling zorgden in de naoorlogse kunstscène, van 2.02 tot eind mei.

Piet Swimberghe