Tentoonstelling in Middelheim pakt uit met naakte Arc de Triomphe

De expo in het Middelheimmuseum draait rond kunstwerken die geïnspireerd zijn op het barokke landschap zoals triomfbogen, fonteinen, grotto's of labyrinten. De kunstenaars van het collectief Gelitin sprongen wel heel erg creatief om met dat idee.

Terwijl de vorm van hun naakte kleiman in acrobatische pose misschien doet denken aan de triomfboog in Parijs, zijn er verder niet veel gelijkenissen. En laat dat nu net de bedoeling zijn van het kunstenaarscollectief. Zo willen ze de monumentale onderdelen van de klassieke architecturale boog te ondermijnen. De penis, die ook dienst doet als fontein, is dan weer een uitdrukking van soevereiniteit en onmacht, van ironie en kwetsbaarheid, van aanpassing en verzet.

Verzet was er alvast tijdens de opbouw van het kunstwerk. Vele voorbijgangers protesteerden, waarna het Middelheimmuseum beloofde om bezoekers duidelijke aanwijzingen te bezorgen. Wie geen fan is van naakt kan het kleibeeld vermijden.