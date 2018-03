Stephan Vanfleteren haalt internationale surfcultuur voor de lens

In Surf Tribe verzamelt Stephan Vanfleteren 2.500 zwart-witportretten van surfers wereldwijd. Daarvoor ging hij beelden van azuurblauwe zeeën en surfhelden in fluo wetsuits uit de weg. Hij koos voor zijn typerende zwart-witfotografie, die ver weg blijft van de gebruikelijke kleurrijke actiefoto's van surfers.

De fotograaf wist grote namen, waaronder Kelly Slater, Laird Hamilton, John John Florence, Gerry Lopez en Belgisch surftalent Dean Vandewalle te overtuigen om te poseren voor zijn lens. Vanfleteren zakte af naar Hawaï, Frankrijk, Bali, Sri Lanka, Australië, Nieuw-Zeeland, The Chocolate Islands en Californië voor de reeks.

De kracht van de zee

De surfcultuur is veel meer dan een competitiesport. De eerbied die surfers koesteren voor de oceaan en de natuur is waar de surfers door gedreven worden. Het gevoel van de nietigheid tegenover de kracht van de oceaan spreekt uit de portretten. De liefde voor het water, de passie voor de sport en de natuur als heerser zijn de constanten onder de surfgemeenschap.

Vanfleteren koos voor oude rotten, jong talent, living legends, freesurfers en professionals van over gans de wereld. De mens achter de surfer - in al zijn/haar kracht en kwetsbaarheid - is wat hij poogde vast te leggen. Benieuwd? De foto's werden niet alleen verzameld in het werk Surf Tribe, maar zijn ook te zien in de gelijknamige expo in Knokke.