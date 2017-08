Ontdek het werk van kunstenaar Carel Willink in Kasteel Ruurlo

Kasteel Ruurlo en het omliggende park werd gerestaureerd en heringericht door kunstverzamelaar Hans Melchers. Het werd in juni geopend als de tweede locatie van Museum MORE. Het idee is om hier vooral werken van de tot de verbeelding sprekende schilder Carel Willink te exposeren.

Omdat de oude houten brug over de slotgracht aan vervanging toe was, kreeg het kasteel een nieuwe, erg moderne brug. De nieuwe glazen toegangsbrug naar Museum MORE in Kasteel Ruurlo is een ontwerp van Hans van Heeswijk architecten. De constructie werd helemaal in glas en rvs uitgevoerd. Samen met architect Cor Bouwstra en couturier Ronald Kolk combineerde van Heeswijk vijf eeuwen oude bouwgeschiedenis met moderne architectuur.

Diep in de idyllische Achterhoek ligt Kasteel Ruurlo. Een van de mooiste kastelen van Nederland is nu ook een museum. Kunstverzamelaar Hans Melchers (1938) raakte al jong in de ban van het kasteel, waar hij als kind vaak op bezoek ging. In 2013 kon hij zijn kinderdroom verwezenlijken door het kasteel te kopen en in zijn glorie te herstellen. Alsof dat nog niet mooi genoeg was, stelt hij er ook zijn collectie van Carel Willink tentoon.

Uit de Willink-collectie zullen er standaard 45 werken te zien zijn in het kasteel. Ook het beroemde schilderij Afscheid van Mathilde uit 1975, dat hij maakte van zijn ex Mathilde Willink, is er te bewonderen. Zelfs de creaties van modeontwerpster Fong Leng, zoals de luipaardjas die Mathilde Willink droeg voor haar 'afscheidsportret', worden tentoongesteld.

Museum MORE is dus niet alleen boeiend voor de liefhebber van mooie kastelen en kunst, maar ook voor de nieuwsgierige zielen die geïnteresseerd zijn in society-figuur Mathilde Willink.