Klassiek ontmoet modern in Museum Dhondt-Dhaenens

Kunstschilders weten wat je met wat verf kunt evoceren. Een flinterdunne laag volstaat om een ruimte architectonisch op een volkomen andere wijze te benaderen. Dit bewijst het kunstenaarsduo, Jacqy du Val dat we een tijdje terug in Knack Weekend portretteerden.

Jacqueline Dehond en Koen Uyttendaele beschilderden in het museum een immense wand met een prachtige, kleurrijke geometrische compositie waarop dan klassieke moderne kunst wordt geëxposeerd. Hun "installatie" confronteert meteen oud en nieuw, actuele kunst met iconen uit de vorige eeuw.

De kapstok is de tentoonstelling over collectioneur Walther Van Beselaere, die van 1948 tot 1973 een van de meest toonaangevende curators was in Vlaanderen en ook conservator was van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Het Museum Dhondt-Dhaenens nodigde drie kunstenaars uit voor een creatie, Jacqy duVal, Oleg Matrokhin en Bart Lodewijks. Ze maakten ruimtelijke werken die de architectuur verbinden met de tableaus of beelden van onder meer Ensor, Evenepoel, Spilliaert, Wouters, Degas, Ben Nicholson en Marino Marini. Deze bijzonder rijke expo is een van de culturele toppers van deze zomer.