Japanse fotograaf Naoyuki Ogino exposeert in Antwerpen

In de tentoonstelling worden werken uit Ogino's zwart-wit reeks 'Womb of the Myth' uit 2010/2011 getoond. In deze reeks neemt de fotograaf ons mee naar het terrein van de Toei studio, een van de oude filmstudio's in Uzumasa Kyoto (Japan). Het is een van de laatste plaatsen waar de praktijk van traditionele Japanse ambachtslui in de filmindustrie behouden is gebleven.

De plaats heeft iets mythisch, door de voortdurende opbouw en afbraak van de gigantische filmsets - met alle decorstukken en props die daarmee gepaard gaan. Vroeger waren er acht filmstudio's op deze plaats, maar nu schieten er nog maar twee over. De teloorgang van de Japanse filmstudio's is ingezet, dus het is een unieke inkijk in deze authentieke wereld in verval.

Daarnaast zullen ook Ogino's meest recente werken te zien zijn. Daarvoor gooit hij het over een andere boeg. De fotograaf maakte deze beelden met een van de oudste printtechnieken, de zoutafdruk op dun Japans washi papier. De zoutafdrukken zijn afkomstig uit verschillende reeksen, waaronder ook de reeks 'Skin' uit 2015.

Ogino (°1975) groeide op in Tokio en in Mexico. Hij studeerde af in natuurkunde aan de Nagoya Universiteit, maar jaagde uiteindelijk toch zijn droom om fotograaf te worden na. Hij mocht de Grand Prix van de Unie van Japanse Fotografen in ontvangst nemen en stelt wereldwijd solo en in groep tentoon.

Praktisch

De expo loopt van 12 januari tot 12 februari in IBASHO

Tolstraat 67, 2000 Antwerpen

