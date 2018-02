Gloednieuw cultuurlabo voor Gent

Op de hoek van de Sint-Pietersnieuwstraat en de Rozier opent het Vandenhove-paviljoen de deuren. Deze vrij gesloten doos, naar de plannen van architect Charles Vandenhove, wordt het Centrum voor Architectuur en Kunst van de Gentse universiteit.

Onder leiding van professor Bart Verschaffel wordt het een interfacultaire cultuurtempel, waarin zowel de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw als de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen gaan samenwerken.

Uiteraard wordt er ook met de grote buur samengewerkt, de universiteitsbibliotheek, voor studietentoonstellingen die het universitaire patrimonium in het licht stellen. Het wordt meer dan zomaar een centrum, want deze tempel heeft ook een bijzondere kunstcollectie in huis, die steeds als uitgangspunt kan worden gebruikt voor projecten. In 2012 schonk de befaamde Luikse architect Charles Vandenhove (°1927) immers zijn rijke kunstcollectie aan de Universiteit Gent. Hij stelde tevens de middelen ter beschikking om dit studiecentrum op te bouwen.

Buren, LeWitt en Co/Para

Architect Charles Vandenhove is een van de tenoren van de naoorlogse architectuur in ons land. Naast tal van publieke gebouwen realiseerde hij ook verschillende renovatie- en woningprojecten in Nederland en Frankrijk.

Maar de meeste creaties van zijn hand vinden we in zijn thuishaven Luik, zoals het universitair ziekenhuis, de wijk Hors-Chateau en het hotel Torrentius. Verder zijn er ook de Muntschouwburg in Brussel en het Théâtre des Abbesses in Parijs of het Justitiepaleis van Den Bosch.

Charles Vandenhove werkte ook samen met heel wat vermaarde beeldende kunstenaars, zoals Daniel Buren, Sol LeWitt, Sam Francis, Niele Toroni, Leon Wuidar, en Giulio Paolini van wie hij heel wat kunstwerken verzamelde. Samen met zijn vrouw Jeanne legde hij bovendien een rijke collectie aan van naoorlogse kunst uit Europa met namen als Alechinsky, Boltanski, Buren, Cesar, Christo, Chillida, Delahaut, Flanagan, Goldin, LeWitt, Music, Pincemin, Serra, Soulages, Warhol, Wyckaert en Vercruysse.

Hun belangstelling ging enerzijds naar de kunstenaars van de Nouvelles Ecoles de Paris, maar ook naar informele schilders als Michaux en Tapies en conceptuele kunst en minimal art.

Deze verzameling wordt de kern van het studiecentrum waarop zowel docenten als studenten zullen kunnen werken. Een deel van de collectie werd trouwens eerder, in de zomer van 2013, geëxposeerd in het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle.

Expo

Het gebouw wordt dus meer labo dan museum, maar er worden wel tentoonstellingen in georganiseerd waarin delen van de collectie worden aangesneden. Het Vandenhove-paviljoen opent met een dubbele expo "Omtrent Supports/surfaces" (van 22.02 tot 10.03) en de expo "Charles Vandenhove Architect".

Van 27.04 tot 12.05 komt er de architectuurexpo over de "De Eindhovense School: een vergeten avant-garde". Later volgen er ook tentoonstellingen over onder meer de befaamde Gentse 19de eeuwse architect Louis Roelandt, alsook over videokunstenaar David Claerbout. Voor al deze expo's werken de studenten en docenten samen als curators. Het gebouw, goed voor een oppervlakte van 990 m2, wordt ook architecturaal als een labo opgevat met beneden een auditorium, op één hoog een werkruimte/atelier en op twee hoog een exporuimte.

Het hoeft geen betoog dat het Vandenhove-paviljoen een verrijking betekent van het Gentse culturele leven, alsook van de dynamiek van de Universiteit Gent.