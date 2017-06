GAST blaast deze zomer een creatieve wind door Antwerpen

Vanaf het openingsweekend van 30 juni tot 2 juli zijn verschillende kunstenorganisaties en buurtbewoners te GAST in de Oude Beurs. Daar vind je niet alleen een gezellige oase van rust in het hartje van de koekenstad, maar ook een bruisende waterval van jong creatief geweld. De ideale plek dus om je te laten inspireren en ontdekkingen te doen.

Ontmoeting

De toonruimte in GAST zal het artistiek werk van veelbelovend talent uit Antwerpen en omstreken in de kijker zetten. Op 30 juni opent zo de expo 'Tropical. a blind man's souvenirs' van grafische talenten Juliane Noll, Senne Claes en Maureen Pieters.

Daarbij zullen jongeren tot 30 jaar in GAST een een atelier of repetitieruimte ter beschikking kunnen krijgen. In ruil daarvoor moeten ze zich dan engageren voor een groepsexpo op het einde van de zomer en als vrijwilliger meedraaien in het project.

Openingsweekend

Tijdens het openingsweekend kan je de ateliers van deze geselecteerde artists in residence bezoeken, krijg je rondleidingen doorheen het prachtige pand, geniet je van optredens en performances, lekker eten en een makersmarkt. Het volledige programma vind je hier. Later deze zomer vind je er allerlei expo's, workshops en andere activiteiten. (EK)