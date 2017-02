Galerie Spazio Nobile wordt kristallenkabinet

Lise Coirier en Gian Giu Simone die hun Spazio Nobile vorige jaar openden zijn tuk op kunstkabinetten. Hun huis in Tervuren is trouwens een enorme kunstkamer met zowel antieke als bijzonder hedendaagse creaties. En ze vatten hun tentoonstelling ook altijd in die zin op. De galerie is trouwens gehuisvest in een oud Brussels pand van rond de eeuwwsisseling, wat meteen voor intimiteit zorgt.

Hun nieuwe expo wordt helemaal een 'kunstkabinet'. Gefascineerd door de natuur, wat trouwens heel veel designers, vormgevers en beeldende kunstenaars ook zijn, brachten ze een prachtige collectie samen rond 'kristallen'. Ze gaan er van uit dat kristallen aan de basis liggen van zoveel kunst, wat ook wel klopt als je denkt aan voorwerpen van glas, steen, metaal of mineralen. De kunstenaars komen overal vandaan, van de States tot China. De expo start op 23 februari en loopt tot 15 april.