Expo: Panamarenko Codex deze zomer voor het eerst in jaren tentoongesteld in Knokke

Jarenlang verdween het in privébezit, maar deze zomer krijgen we de kans om het in zijn volledigheid te bekijken. Dit werk, in boekvorm, vormt de spil van het oeuvre van Panamarenko zoals we het nu kennen. De Panamarenko Codex wordt daarom ook wel de artistieke getuigenis van het ontstaan van het oeuvre van de kunstenaar genoemd.

In het werk vinden we originele tekeningen en manifesto's van zijn theorieën en de vroegste ontwerpen voor zijn toestellen en (vlieg)tuigen.

De expo wordt vervolledigd met originele sculpturen, maquettes en kleurtekeningen. Blikvangers zijn onder meer het model voor de Raven's Variable Matrix, de Umbilly-vleugel, en een originele variant van de zeppelin The Aeromodeller.

De vernissage vindt plaats tijdens de Nacht van Zoute op 3 augustus 2018