Expo over Chinese kunst focust op oosterse symboliek

Niet alleen Oosterlingen hoesten forse bedragen op voor Oosterse kunst, ook tal van Westerlingen hebben er steeds meer belangstelling voor. Onder meer kunsthistorica Nicole De Bisscop, die tal van tentoonstellingen over dit thema heeft opgebouwd en bovendien als expert meewerkt aan de antiekrubriek van Knack Weekend.

Als bekroning van haar carrière en ook omwille van haar talrijke contacten met musea en privéverzamelaars heeft haar thuisgemeente Munte, een deelgemeente van Merelbeke, haar uitgenodigd om een expo te bouwen over de antieke Chinese kunst.

Unieke objecten

Met een tweehonderdtal unieke objecten uit privébezit zet ze een museale tentoonstelling op touw met de Chinese symboliek als thema. Daarbij wordt ingegaan op alle bijzondere boeddhistische en taoïstische symbolen die je op heel uiteenlopende objecten kunt bewonderen: van behangpapier, over beeldhouwwerk tot porselein.

De belangstelling voor de Chinese kunst in het Westen is op zich ook al eeuwenoud, want van in de 16de eeuw werd Chinese kostbaarheden naar Europa verscheept. Van toen af aan heeft de Chinese kunst ook de Westerse cultuur beïnvloed, waaruit vervolgens de Chinoiserieën voortvloeiden. Deze museale expo verduidelijkt dus de gehele Chinese denk- en gevoelswereld: een must voor elke Chinabewonderaar die van ongewone objecten houdt, zoals deze penseelhouder die net een drakengebit lijkt. (zie foto)