Expo: Nederlandse en Japanse fotograaf leggen elkaars cultuur vast op gevoelige plaat

Met de tentoonstelling OTANI NIEUWENHUIZE presenteren de Japanse fotograaf Shinji Otani en de Nederlander Johan Nieuwenhuize tweeluiken van dezelfde onderwerpen, gefotografeerd op dezelfde dag. Ze kijken in de reeks naar de Japanse en Nederlandse cultuur en naar het culturele toerisme.

De fotografen trokken als echte toeristen naar plaatsen waar cultuur 'geconsumeerd' wordt. In Nederland deden ze het Rijksmuseum en De Efteling aan. In Japan bezochten ze het Dazaifu Tenmangu heiligdom en de historische plek Dejima in Nagasaki waar de VOC handel bedreef. De vijfde locatie was het amusementspark Huis ten Bosch in Nagasaki, waar de Japanse en Nederlandse cultuur samenkomen.

Transactief geheugen

Het leuke aan deze tweeluiken is dat we inkijk krijgen in de manier waarop de fotografen kijken naar plaatsen. We ontdekken wat elk van hen aantrekt in een bepaalde locatie en waar ze de nadruk op legden. Als bezoeker kunnen we ons afvragen of er culturele verschillen vallen te ontwaren in hun keuzes, aanpak en resultaat? De kunstenaars onderzoeken met deze reeks het collectieve of transactieve geheugen dat zich ontwikkelt tussen hen.

Het transactieve geheugen is een psychologische hypothese, voorgesteld door Daniel Wegner in 1985 als reactie op eerdere theorieën over het groepsgeheugen. Een transactief geheugen is een mechanisme waardoor een groep collectief informatie codeert, opslaat en ontsluit. Deze processen zijn transactief omdat ze geüpdatet worden wanneer mensen uit deze groep informatie uitwisselen. Volgens theorie over het transactieve geheugen hebben duo's of groepen een groter collectief geheugen dan twee individuele personen.

Voorgeschiedenis

De fotografen leerden elkaar kennen tijdens een groepstentoonstelling op Unseen 2014. Ze herkenden een gelijkaardige houding ten opzichte van het medium en enkele interessante overeenkomsten. Ze wandelen allebei door de stad en fotograferen instinctief en continu. Toch verschillen hun concepten en fascinaties. Otani's werk is documentair en dta van Nieuwenhuize abstract.

Na de presentatie van het project in Japan in de herfst van 2016, zijn nu zo'n zestig foto's te bewonderen bij IBASHO. Er is ook een publicatie beschikbaar, uitgegeven door Tique art publicaties. 'Het fotograferen is slechts een deel van het proces. We laten elkaar beelden zien, als bij een spelletje kaart, de een laat iets zien en de andere probeert het te matchen of te overtreffen. Tijdens het editen van het boek en het combineren van beelden ontstaat er zo een nieuwe inhoudelijke laag, een laag die alleen kan bestaan tussen de twee beelden', klinkt het bij de kunstenaars. (LP)

Praktische info

OTANI NIEUWENHUIZE 16 februari - 19 maart Opening: 16 februari, 19:00-22:00 IBASHO Tolstraat 67, 2000 Antwerpen

www.ibashogallery.com