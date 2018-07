Expo: Napolitaanse trappen in Gent

Dat de barok zoveel meer is dan wat overdreven franje bewijst de Italiaanse architectuur uit de zeventiende en achttiende eeuw. Dan is Napels natuurlijk the place to be. Professor Dirk De Meyer, zelf gefascineerd door de wonderbaarlijke prenten van de architectuurkunstenaar Giovanni Battista Piranesi, presenteert in het architectuurpaviljoen 'Vandenhove' een expo over een aantal Napolitaanse trappenhuizen uit de 18de eeuw.

Het gaat om een architectuurproject in samenwerking met de studenten ingenieur-architect, die op deze manier de ingeniositeit van deze architectuur ontdekken en bestuderen. Ze gaan immers die complexe trappenhuizen helemaal analyseren en er ook, zoals hun voorgangers eeuwenlang deden, plaasteren maquettes van maken.

De Napolitaanse trappenhuizen zijn zo imposant en complex dat ze ook best inspirerend zijn voor moderne architecten. Ze liepen bovendien, aldus Dirk De Meyer, voor op de appartementsbouw van de late negentiende eeuw.