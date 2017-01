Expo: kijk de portretten van Sofie Middernacht en Maarten Alexander recht in de ogen

In de modewereld maakten Sofie Middernacht en Maarten Alexander al beelden voor onder meer Peter Pilotto, Café Costume en J.W. Anderson. Bij de Ingrid Deuss Gallery in Antwerpen stellen ze een eigen project voor. Vanaf 27 januari kan je in de galerij gaan kijken naar de reeks 'Vulnerable Dimensions', bestaande uit breekbare en intieme portretten.

De foto's kregen verschillende lagen heldere UV epoxyhars hoogglans en een finale laag van zwarte acryl glans, waardoor het beeld slechts vanuit een bepaald perspectief zichtbaar is. Je kan dus niet anders dan de portretten recht in de ogen te kijken, wat resulteert in een bevreemdende kijkervaring.

Die kijkervaring sluit aan bij het thema van de reeks. 'Vulnerable Dimensions' gaat over keuzes en de uitdagingen die gepaard gaan met het maken van die keuzes. De portretten worden voorgesteld in een reeks van vier, waardoor de individualiteit van ieder object benadrukt wordt.

Het is onmogelijk om de beelden echt te vergelijken en eentje uit te kiezen, aangezien de kijker telkens recht naar de foto's moet kijken. Het is nooit mogelijk om alle beelden tegelijkertijd scherp te zien.

Nieuwsgierig geworden? Van 27 januari tot 11 maart kan je deze unieke kijkervaring gaan beleven in de Ingrid Deuss Gallery.

Praktisch 27 januari (Opening om 19u) -- 11 maart Ingrid Deuss Gallery Provinciestraat 11, 2018 Antwerpen www.ingriddeussgallery.com

