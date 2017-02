Erotische veiling 'Erotic: Passion & Desire' spreekt tot de verbeelding

Dat is niet overdreven, want deze veiling is een wellustige topper die tot de verbeelding spreekt. Deze erotische kunstveiling zou eigenlijk een schitterende tentoonstelling kunnen zijn, waar duizenden kunstliefhebbers op zouden afkomen.

De catalogus werd trouwens volgeschreven door niemand minder dan de, zeker in de UK befaamde, Rowan Pelling, journalist, comedian en hoofdredacteur van de Erotic Review. Dus is de catalogus al een collectors item. En ook de kunstenaars zijn van de bovenste plank.

Het aanbod begint in de Oudheid met enkele forse marmeren mannelijke torso's voorzien van alle hebben en houden. En er zijn natuurlijk ook Japanse houtsneden bij met tot de verbeelding sprekende standjes. Een van de toppers is een tekening van Picasso van een dame zonder schaamte. En er zijn ook werken van Egon Schiele, Gustav Klimt en Lucian Freud aanwezig.

Alsook foto's van Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Man Ray en Nabuyoshi Araki. Klinkende namen dus van de artistieke erotiek. Maar er is ook toegepaste kunst -wat best ongewoon is-, er staan dus ook erotische meubels en objecten, onder andere iets van Ettore Sottsass. Genoeg namedropping, kijk zelfs eens naar de site en geniet alvast van deze beelden.

De veiling "Erotic, Passion & Desire" wordt geëxposeerd op 11 en 12 februari en op 16 februari geveild bij Sotheby's in de New Bondstreet 34-35. www.sothebys.com

Piet Swimberghe