De erfenis van de controversiële Chinese kunstfotograaf Ren Hang

My one-year publishing project. This year, I will publish one photo book per month of the photographs I took in that month and it's all about existence and love. "JULY" is about my feet and boys. Een bericht gedeeld door RenHang (@renhangrenhang) op 25 Aug 2016 om 8:33 PDT

Dat je geen dure camera of fotografieopleiding nodig hebt om het ver te schoppen in de kunstwereld bewees Ren Hang, die zijn studies marketing aan de kant schoof om kiekjes te trekken van zijn huisgenoot met een goedkope Minolta X-700 camera. Hang zag het menselijk lichaam niet als een geheel, maar als de optelsom van verschillende lichaamsdelen die de fotograaf dan ook graag uit hun context trok en herschikte tot een bevreemdende maar toch levensechte compositie van rompen, hoofden en ledematen. Zijn modellen -vrienden en fans, want Hang hield er niet van om vreemden voor de lens te halen- waren steevast naakt omdat dit "het meest natuurlijk aanvoelde", maar er ging nooit iets voyeuristisch uit van zijn beelden.

Pornografisch?

De fotograaf die gesteund werd door Ai Wei Wei lijkt de lijven van zijn modellen te gebruiken zonder enige andere doelmatigheid dan compositie - "geslacht doet er voor mij enkel toe wanneer ik seks heb", aldus Hang aan Dazed & Confused, en al zeker niet om controversieel te zijn. "Ik zie mijn werk niet als taboe, omdat ik het niet in een politieke of een culturele context plaats", liet de fotograaf optekenen door Taschen dat zijn boeken uitgaf. "Ik wil met mijn foto's niets aankaarten en ik wil me niet bemoeien met de Chinese politiek: het is de Chinese politiek die zich wil bemoeien met mijn foto's."

Pornografische beelden zijn sinds 1949 verboden in de Chinese Republiek, maar wat "pornografisch" precies inhoudt wordt vaag gehouden in de wetgeving. "Naakt" wordt door sommigen in ieder geval als pornografisch geïnterpreteerd, want Hang werd in verschillende keren gearresteerd, dat terwijl steden als Hong Kong, Athene, Bangkok, Kopenhagen, Frankfurt, New York, Parijs en Antwerpen zijn werk lauwerden in solotentoonstellingen.

I'm in Paris, anyone who love being my model, send your name, photos, phone number to renhangstudio@gmail.com Een bericht gedeeld door RenHang (@renhangrenhang) op 14 Mei 2016 om 1:14 PDT

Visuele poëzie

Op dit moment loopt er van Hang een tentoonstelling in het Amsterdamse FOAM-museum, nadat de jonge Chinees het Outset Exhibition fonds op het Unseen? Photography Festival won in september. Mirjam Kooiman, curator bij Foam, zei destijds aan CNN dat hoewel het zijn bedoeling misschien niet is om controversieel werk neer te zetten, Hang toch niet om de context waarin hij zijn werk maakt heen kan.

"Het zegt ons niet enkel iets over wie hij is als kunstenaar maar ook over de generatie waar hij deel van uitmaakt. Er is geen hiërarchie tussen mannelijke of vrouwelijke modellen in zijn werk. Het is enorm veelzeggend, deze hinten naar seksualiteit en homoseksualiteit in de Chinese maatschappij en hoe zijn generatie ermee omgaat. Het is visuele poëzie."

Naast eigen werk zette Hang zijn camera ook af en toe editiorials, onder andere voor Maison Kitsuné en Boys Don't Cry, het magazine van Frank Ocean. De tentoonstelling Ren Hang - Naked/Nude loopt nog tot 12 maart in Foam 3 in Amsterdam