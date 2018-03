Anne Marie Laureys stelt tentoon met sensueel keramisch werk

Recent nog werd Anne Marie Laureys opgenomen in galerie Jason Jacques in New York, een van de meest toonaangevende galeries voor keramiek. Wie haar solowerk in België wil bewonderen, kan afzakken naar Tielrode.

De keramiste studeerde aan Luca School of Arts in Gent en wordt internationaal erkend voor haar keramisch werk. Haar keramische werk wordt vertegenwoordigd door internationale musea en galeries.

Ontdek tijdens de expo bij Atelier lachaert dhanis haar typerende eigenzinnige bewerking van klei en glazuur. Het startpunt van haar werk is telkens een gedraaide vaas, die vervolgens wordt vervormd. Laureys trekt, ze plooit en komt uiteindelijk tot een compleet nieuw geheel met een rijk kleurenpalet en een unieke sensualiteit, die focust op de souplesse van de klei. (LP)