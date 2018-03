Duurzaam bouwen en verbouwen: hoe ver staan we met het 'cradle-to-cradleprincipe' in België?

Cradle to cradle. Letterlijk: van wieg tot wieg. Het betekent dat je materialen eindeloos kan hergebruiken. Producten worden niet meer als afval gezien, maar als deel van een circulaire economie.

Een 'oud' product krijgt een herbestemming als nieuw product of dient als grondstof. Denk aan composteerbare t-shirts of de volledig recycleerbare Dopper-drinkflessen.

Delen Het cradle-to-cradleprincipe is vooral bekend bij bedrijven die ambitie hebben in circulaire economie en duurzaamheid en minder bij de consument. De lat ligt hoog als het gaat over wat bereikt moet worden op vlak van duurzaamheid Dirk Le Roy, Cradle to Cradle Platform

Een hoge lat

Een wettelijk kader voor het cradle-to-cradleverhaal in de bouwsector bestaat nog niet, laat staan specifieke cradle-to-cradlesubsidies. Als consument is het niet evident om te weten welke aannemers of architecten ermee werken.

'Het cradle-to-cradleprincipe is vooral bekend bij bedrijven die ambitie hebben in circulaire economie en duurzaamheid en minder bij de consument. Dat komt voornamelijk omdat het plaatje volledig moet kloppen. De lat ligt hoog als het gaat over wat bereikt moet worden op vlak van duurzaamheid', zegt Dirk Le Roy van Cradle to Cradle Platform.

Goodwill van bedrijven

Wat je als consument wel al kan raadplegen, is een lijst van alle cradle-to-cradleproducten. Het Belgische Cradle to Cradle Platform begeleidt bedrijven en overheden bij cradle-to-cradle-innovaties.

'Zij kunnen een certificaat behalen. Als consument kun je via dit label checken of een product cradle to cradle is', vertelt Le Roy. Dat label ontstond op vraag van bedrijven met goodwill. 'De lat ligt hoog en daardoor is de groei in die zin gestaag, maar het differentieert wel cradle-to-cradleproducten van de andere.'

Als het product voldoet aan de vijf voorwaarden -gezonde materialen, herbruikbaarheid, hernieuwbare energie, watergebruik en sociale verantwoordelijkheid- krijgt het bedrijf voor dat product het label met een score. Platinum is de hoogste score.

'Om de twee jaar evalueert het Cradle to Cradle Platform het product opnieuw', vertelt Joachim Hollevoet, milieucoördinator bij Wienerberger. Alle Porotherm-binnenmuurstenen van de bouwmaterialenproducent kregen een zilveren certificaat.

'Je certificaat krijgt dan een verlenging of er volgt een aanpassing van niveau. Vanuit de bedrijfswereld als het platform willen we de lat telkens hoger te leggen'

'Bij Wienerberger streven we naar zo weinig mogelijk afval binnen het productieproces. Op lange termijn willen we alles kunnen recycleren, maar momenteel staat het cradle-to-cradleprincipe zover nog niet.'

Zelf aandringen bij bedrijven

Delen Ik denk dat het noodzakelijk is dat klanten aandringen bij bedrijven om cradle-to-cradleproducten. Het is en blijft een kwestie van vraag en aanbod Hein van Tuijl, EPEA Nederland

'Wij willen dat er kringlopen ontstaan van gezonde en herbruikbare materialen', zegt Hein van Tuijl, managing director bij EPEA Nederland. Deze organisatie onderzoekt en adviseert cradle-to-cradlemogelijkheden.

'Hoe een cradle-to-cradlemuur uiteindelijk gerecycled wordt, verschilt per producent en geografisch gebied. Maar hoe hoger het certificaatsniveau, hoe beter het product in elkaar zit. Vergeet ook niet dat als je een cradle-to-cradlemuur verft en bedekt met lijm, die niet meer recycleerbaar is.'

Volgens van Tuijl ligt een deel van de oplossing bij de consument. 'Ik denk dat het noodzakelijk is dat (potentiële) klanten aandringen bij bedrijven om cradle-to-cradleproducten. Het is en blijft een kwestie van vraag en aanbod', zegt van Tuijl.

Gebouwen als materialenbanken

Een afvalvrije bouwsector: we zijn er nog niet, maar we maken wel progressie. Leefmilieu Brussel is leading partner in het grootste Europese project rond cradle to cradle in de bouw.

Het 'Buildings As Materials Banks'-project ontwikkelt methodes om uiteindelijk tot een bouwindustrie zonder afval te komen. 'Vanuit dit project toert een circulair gebouw door Europa de komende maanden', legt Van Tuijl uit. Vanaf oktober tot december staat het op Kamp C in Westerlo, de maanden ervoor in Amsterdam en Londen.