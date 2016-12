Deze villa is perfect voor Generation Y

In een appartementsgebouw geldt niet zelden de regel: hoe hoger gelegen je woonunit, hoe meer je ervoor betaalt. Uitzicht en een gevoel van ruimte belichamen luxe, en hoe minder huizenblokken er voor je neus staan wanneer je uit het raam kijkt, hoe meer je dat gevoel van ruimte zal benaderen.

Het is allicht met die instelling dat MVRDV architecten de Y house hebben ontworpen, een ruime villa in een woonwijk van Taiwan in de vorm van een -u raadt het- Y.

De Y-house heeft een oppervlakte van 330 vierkante meter en bestaat uit vier verdiepingen, een tuin en een zwembad op het dak, tussen de twee opwaartse benen van de Y. De woon- en eetkamer zijn het hoogst gelegen, de slaapkamers en badkamer lopen verder af naar beneden in het rechte stuk van het gebouw. Op het gelijkvloers werd een tuin slash ontvangstruimte voor gasten geïnstalleerd Over de hele Y-vormige constructie laten ronde kijkgaten voldoende daglicht binnen en alles werd ingericht volgens de regels van feng shui.

Bekijk alle beelden hier