Vijf trends op de Biënnale Interieur in Kortrijk

1/ Frederik Delbart is overal

In onze Black designspecial in april toonde hij in primeur zijn wandrek Vertebrae, vandaag hangt het aan de muren van de stand van het Belgische label Per/Use. De jonge Delbart is dé opkomende Belgische naam van het moment. Hij toont verder ook nog deurklinken voor Quincalux uit Wevelgem, en een bolvormige lamp die zweeft op een sculptuur die hij samen met Gent Glas ontwierp, een jong collectief dat Gent op de kaart wil zetten in de glaswereld. En dan zijn we nóg niet uitgepraat. Mis de spiegel Mira van Frederik niet, geproduceerd door het Belgische Moome. Mira hangt op een houten kruis, dat als muurrekje dienst kan doen. Er is ook een mini Mira met een pootje achteraan, zodat je de spiegel overal als sierobject kan zetten.

www.peruse.be, www.facebook.com/GentGlasVZW, www.moome.be, www.frederikdelbart.be

2/ Lampen met architecturale allure

Ken je het Belgische label Trizo21 uit Nevele? Nee, dan moet je daar snel verandering in brengen. Hun hanglampen van de Belg Hans Verstuyft zijn zo mooi dat je ze stiekem zou willen meenemen. Hetzelfde geldt voor de verlichting van het Franse Lambert & Fils: lampen die bijna kunstobjecten zijn, met het verschil dat je er geen kunstprijzen voor betaalt.

Ook de lichttubes van Sammode zijn de moeite waard om te ontdekken. Als je geen ticket voor de beurs hebt: hun verlichting hangt ook in de tijdelijke juice bar aan de Vlaskaai in Kortrijk.

www.lambertetfils.com, www.trizo21.com, www.sammode.com

3/ De oude garde doet het goed

Biënnale Interieur viert dit jaar haar 25e editie en er zijn slechts twee merken die geen enkele editie gemist hebben: de Belgische labels Durlet en B.I.C. Carpets. Zetelspecialist Durlet toont een lichte en moderne sofa getekend Sylvain Willenz (Designer van het Jaar 2009). De sofa kreeg de naam Yale en voelt een beetje als op wolkjes zitten, met dank aan de donzige kussens. Als we één reden moeten bedenken waarom interieurbeurzen fun zijn, dan is het wel omdat je in zachte zetels zoals deze kan ploffen.

www.durlet.com

4/ Maar de jeugd moet niet onderdoen

Twee jaar geleden zat de avantgarde grotendeels buiten de beurs, op allerlei evenementen in de stad. Dit jaar heeft de Biënnale jonge ontwerpers weer in de armen genomen. Onder de noemer The Floors Is Yours verzamelt aanstormend designgeweld de krachten, verspreid over twee hallen. Tussen de ontwerpen zitten veel prototypes die nog niet in productie zijn, maar het niveau is hoog. Zo toont het jonge Antwerpse i.s.m. architecten een salontafel die smeekt om in je living te belanden.

Een ander jong initiatief dat een vermelding waard is: de installatie Future Archive van Baroness O, het creatief bureau van Anne Van Assche en Hanna Moens. Zij verzamelden van een hoop merken het laatste meubelstuk of deco-object dat ze op de markt brachten. De 'klassiekers van morgen' en vandaar de naam future archive. Hun selectie is een mix tussen bekende en minder bekende namen en geeft een mooi beeld van het hedendaags design.

www.ismarchitecten.be

5/ België boven

Meer dan andere jaren scoort het Belgisch design. Veel labels van eigen bodem stellen hier hun nieuwigheden voor. Vazen in gerecycleerde kurk? Te zien bij Corkinho. Een hippe keuken met aangebouwde zetel? Ontworpen door het duo PJ Mares. Prachtige gordijnen in dégradékleuren? Ze hangen bij het West-Vlaamse Verilin. Nooit gedacht dat deurklinken design konden zijn? Maison Vervloet toont het tegendeel. Zeggen deze merken je niet veel? Hoog tijd dan dat je in de Xpohallen van Kortrijk gaat verdwalen tussen al dat moois.

www.corkinho.com, www.pjmares.com, www.verilin.be, www.maisonvervloet.com

Meer info over de beurs op www.interieur.be

Veerle Helsen