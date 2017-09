Vijf recent geopende boetiekhotels: zo mooi dat je er wilt wonen

1. Milanese parel

Het brein achter het kleurrijke interieur van hotel Room Mate Giulia in Milaan is de Spaanse Patricia Urquiola. De bekroonde designer kreeg carte blanche en ging voor optimistische kleuren en grafische patronen in combinatie met vintage ogende meubels. "Het interieur is nieuw, fris, vrolijk en uitnodigend. Net als Milaan zelf", zegt Urquiola over de samenwerking. De meubels, van de bedden tot de gordijnen, werden op maat gemaakt door het Italiaanse designlabel Cassina, waar Urquiola sinds 2015 art director is. Weetje: de roze vloer in de inkomhal is geïnspireerd op het roze marmer van de...