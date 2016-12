Urban Crafts: Jonge meubelmaker stelt met artistieke stalen meubels sociale interactie in vraag

'Ik maak meubels uit staal, in combinatie met andere materialen', legt Jonas Van Put uit. 'Ik heb proefondervindelijk leren lassen en staal was het materiaal dat me het meest aansprak. Met mijn meubels wil ik bepaalde droombeelden neerzetten. Mijn vormtaal, omdat ik met staal werk, is fijn en minimalistisch. Ik laat alles weg dat weggelaten kan worden.'

Het idee achter zijn meubels, is heel belangrijk voor de maker: 'Een meubel lokt sociale interactie uit tussen mensen. Ik vind het leuk als mijn meubels iets teweeg kunnen brengen.' Jonas is gefascineerd door alles wat op de achtergrond gebeurd en laat zich intrigeren door de natuur en landschappen.

Urban Crafts is een initiatief dat jaarlijks nieuwe, jonge, creatieve makers selecteert en verenigt in een community van intussen meer dan 32.000 leden op Facebook. De deelnemers worden geselecteerd op basis van criteria zoals relevantie, hedendaags karakter en pro-activiteit. Ze krijgen ondersteuning om zichzelf online beter te profileren en offline te netwerken via evenementen en workshops. Urban Crafts is een gezamenlijk project van Trendwolves en Hello bank!.

Van 1 tot en met 18 december stellen de makers tentoon in de vitrines van de Lakenestraat tijdens Maker.Street.

