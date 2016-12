Urban Crafts 2016: Dae Mee Le Hardy vereeuwigt bloemen in plaaster

Met haar plaasteren bloemen strijdt Dae Mee Le Hardy mee voor een award van Urban Crafts 2016. 'Ik bevries echte bloemen tot in de eeuwigheid', licht ze toe. Vervolgens kleurt ze de bloemen met verschillende technieken. Naast een mooi ornament, is dit ook een object dat doet nadenken over leven, dood en onsterfelijkheid. Of hoe bloemen ons doen filosoferen.

'Het heeft lang geduurd vooraleer ik de techniek onder de knie had om de bloemen tot in de eeuwigheid mooi te laten blijven. Ik experimenteer veel, dat maakt deel uit van wie ik ben', aldus de bloemenkunstenares.

Urban Crafts is een initiatief dat jaarlijks nieuwe, jonge, creatieve makers selecteert en verenigt in een community van intussen meer dan 32.000 leden op Facebook. De deelnemers worden geselecteerd op basis van criteria zoals relevantie, hedendaags karakter en pro-activiteit. Ze krijgen ondersteuning om zichzelf online beter te profileren en offline te netwerken via evenementen en workshops. Urban Crafts is een gezamenlijk project van Trendwolves en Hello bank!.

Stem op jouw favoriet Tot 12 december kan het publiek een stem uitbrengen om dé Urban Crafter 2016 te verkiezen. Surf naar www.urbancrafts.tv en ontdek de 32 Urban Crafters. Van 1 tot en met 18 december stellen de makers tentoon in de vitrines van de Lakenestraat tijdens Maker.Street.

(LP)