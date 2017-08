Sotheby's veilt maanstof van Apollovlucht

Bijna een halve eeuw terug, op 21 juli 1969, landde de Apollo op de maan en betrad een mens voor het eerst een andere planeet. Als voorsmaakje van de grote herdenking die over twee jaar plaatsgrijpt, heeft Sotheby's New York een leuke primeur met de Apollo-veiling.

Onder de titel "The Final Frontier: a journey through space" worden op 20 juli een aantal Apollo souvenirs geveild. De blikvanger is een simple zakje waarin astronaut Neil Armstrong wat maanstenen verzamelde. Het zakje geraakte op de een of andere manier verloren en werd ooit geveild en kwam zo in privé-bezit terecht. En er zit zeker nog wat maanstof in. Het is een leuk curiosum.

Voor de rest zijn er ook foto's, kaarten en allerlei documenten die uit het ruimtetoestel komen, alsook enkele spacesuits van de astronauten. Maar voor deze leuke collectie moet je nu wel snel zijn, kijk alvast even op de site sothebys.com/space.