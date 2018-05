Schatten van het Belgische designicoon Serrurier-Bovy keren terug naar België

Het is ongetwijfeld een van de meest omvangrijke collecties art nouveaumeubels die hier op de markt kwam. Op zich is dat al bijzonder, maar er is meer. De oorspronkelijk uit België afkomstige collectioneur Milo Miler die zich jaren geleden in een zeventiende-eeuws landhuis aan het Luganomeer in Zwitserland heeft gevestigd, bouwde een enorme verzameling kunst en meubels op, waarvan men nu een groot deel onder de hamer brengt. De hoofdmoot bestaat uit prachtige art nouveau design van de Luikse ontwerper Gustave Serrurier-Bovy (1858 - 1910).

Hij wordt internationaal erkend als een van baanbrekers van modern design. Omstreeks 1884 reisde hij naar het Verenigd Koninkrijk waar hij ook een tijdje als meubelmaker actief was en geraakte er in de ban van de Arts-and-Craftsbeweging. Daardoor gestimuleerd startte hij in de jaren '90 een eigen atelier op in Luik, dat toen trouwens een zeer welvarende stad was.

Hij ontwierp modern meubilair voor een select publiek, maar bleek ook al snel belangstelling te hebben voor een grootschalige productie. Zo ontwikkelde hij functionele meubels voor Jan Modaal met een soort prefabsysteem. Je moest ze dus zelf in elkaar schroeven, net als Ikeameubels.

Delen Gustave Serrurier-Bovy is internationaal een van onze meest bekende ontwerpers.

De man was dus met zijn reeks Silex-meubelen zijn tijd ver vooruit. In tegenstelling tot Horta hanteerde hij een eenvoudige stijl, nauwer verwant aan de vormentaal van Josef Hoffmann en de Wiener Secession. Zo was hij ook vormelijk zijn tijd vooruit.

Jammer dat hij al in 1910 overleed, net voor de doorbraak van het moderne design. Maar zijn prachtige meubels zijn gezocht en staan zelfs te kijk in het MET in New York en het Musée d'Orsay in Parijs. Hij is internationaal een van ons meest bekende ontwerpers.

Milo Miler bouwde jaren aan deze museale collectie die nu onder de hamer komt en ook Belgische collectioneurs gaat wakker schudden. Milo Miler verzamelde ook een mooie collectie moderne abstracte kunst van Belgische origine, met werk van onder meer Jef Verheyen, Albert Rubens, Walter Leblanc, Gilbert Decock, Cel Overberghe en Guy Vandenbranden. Deze werken passen perfect bij het meubilair en worden ook samen afgehamerd.