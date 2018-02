Product designer Linde Hermans en schrijver Petra Thomas bundelen krachten voor Mijmermonologen

Het idee voor Mijmermonologen rijpte enkele jaren bij Linde Hermans voor ze het concept in samenwerking met Petra Thomas en Vicky Janssen tot leven bracht. 'Mijmermonologen is iets dat al enkele jaren geleden ontstond. Ik verzamelde oude metalen beeldjes en zocht bij elk beeldje een gepaste schaal die de comfortzone uitbeeldde. Het waren losse werken waar ik al enkele jaren aan puzzelde. Na een bezoek van LECHAPERON-bezielster Vicky Janssen werd het ook 1 verhaal. We vroegen aan Petra Thomas om bij elk werk een monoloog te schrijven in haar stijl, met exact 101 woorden', aldus de Limburgse product designer.

10 werken, 101 woorden, 1 verhaal

Mijmermonologen bestaat uit tien schalen en metalen beeldjes. Linde Hermans ziet de schaal als de comfortzone waarbinnen het figuurtje een monoloog aangaat met zichzelf of de wereld daarbuiten. Iedere monoloog wordt verteld in exact 101 woorden en wekt het beeldje tot leven. Het project is een manier om de tien 'comfortzones' van Linde Hermans te ontdekken en zelf associatief op zoek te gaan naar welke monoloog het best aansluit bij jezelf. Een ideaal moment voor zelfreflectie.

Postpakket

Bij elke schaal hoort ook een postkaartpakket 'Mijmermonologen, kunst per post', dat de tien monologen bundelt tot één geheel. Het postkaartpakket is ook apart verkrijgbaar voor twintig euro via www.LECHAPERON.be.

Mijmermonologen

Vanaf 8 februari 2018 te bewonderen en te verkrijgen tijdens Belgium Art & Design in Gent en via de online galerij www.LECHAPERON.be.