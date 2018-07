Pop-up: Belgisch design bij VENSTER in Antwerpen

'Ondanks het succes van Belgisch design, blijft het voor ontwerpers moeilijk om producten te verkopen via de gebruikelijke kanalen. Tijd om het heft in eigen handen te nemen!', meent Axelle die zelf ook interieurarchitecte en meubelontwerper is.

Bij VENSTER vind je niet alleen een permanent aanbod interieurobjecten, wekelijks zet Axelle ook een nieuwe, onafhankelijke ontwerper in de kijker in een zelf bedachte scenografie. Iedere donderdag wordt zijn of haar week ingezet met een feestelijke vernissage.

Vanaf 5 juli kan je er het werk van atelier Dialect ontdekken. Daarna volgen Labt, Dries Otten, Vormen en sluit Axelle de pop-up af met een expo van haar eigen ontwerpen.

VENSTER, Britselei 1C, Antwerpen - van 5 juli tem 5 augustus. vensterantwerp.be