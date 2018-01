Ontdek in Brussel de sofa 'Delaktig' van Tom Dixon voor Ikea

Nog tot 31 januari opent Ikea een galerij om de samenwerking met Tom Dixon in de verf te zetten. De beroemde designer sloeg de handen in elkaar met de Zweedse meubelgigant om samen het concept sofa een nieuwe draai te geven. De sleutelwoorden waren: esthetisch, betaalbaar, duurzaam en democratisch.

Co-creatie

Delaktig is Zweeds voor 'betrokken, deelachtig'. Deze naam is niet toevallig gekozen, want naast de samenwerking met Tom Dixon, wilde IKEA deze keer gaan voor co-creatie in de breedst mogelijke zin. De ontwerper en Ikea nodigden daarom via een opensourceproject vijfenzeventig designstudenten over de hele wereld uit om frisse ideeën aan te brengen voor de accessoires van de sofa.

Flexibel

Het Delaktig onderstel wordt op industriële wijze vervaardigd. Traditioneel bestaan banken uit veel hout en spaanplaat, maar het frame van de sofa van Tom Dixon voor Ikea is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, waarin veertig procent gerecycleerd materiaal verwerkt is. Het duurzame materiaal is licht en slijtvast.

De Delaktig sofa is een flexibel platform dat zich aanpast aan nieuwe en onvoorzienbare situaties en activiteiten. Benieuwd? Ga eens langs in de galerij in de Dansaert wijk, waar je zelf kan testen wat er allemaal mogelijk is met het sofaplatform.