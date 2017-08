New Yorkse keramist over haar job: 'Dit is de perfecte ontmoeting tussen kunst en ambacht'

Het boek Urban Potters: Makers in the City onderzoekt de hedendaagse heropleving van keramiek en focust daarbij op zes inspirerende grootsteden en hun makers. 27 bevlogen keramisten uit New York, Londen, Tokio, Kopenhagen, Sydney en Sao Paulo stellen hun werk, hun studio's en hun inspiratie voor. De teksten van auteur Katie Treggiden onderzoeken waar de algemene opmars vandaan komt en kaderen de verschillen in achtergrond en beleving per stad. Urban Potters wil een inspirerend boek zijn voor eenieder die een zwak heeft voor het ambachtelijke en voor handgemaakte creaties en illustreert aan de hand van meer dan tweehonderd beelden wat er leeft in de verschillende steden.

Helen Levi (°1987) wijdde haar leven eerder toevallig aan keramiek: de vrouw die het haar leerde als kind ging op zwangerschapsverlof en vroeg haar om tijdens haar afwezigheid voor haar in te springen. 'Ik was een aantal maanden full time bezig met potten draaien, het runnen van de studio en les geven - en het voelde echt goed,' zegt ze.

Het was in die tijd dat ze modeontwerper en boetiekeigenaar Steven Alan ontmoette en dat ze voor het eerst de kans kreeg haar werk te verkopen. 'Daarvoor had ik nog nooit een stuk verkocht. Maar na die order besloot ik om ervoor te gaan en te zien hoe ver ik zou geraken.' Vandaag opereert ze vanuit een gigantische studio in Brooklyn en spendeert ze haar dagen met het draaien, glazuren en het afwerken van aardewerk en met het bevestigen van handvaten. 'Deze job geeft meer voldoening dan eender wat ik al gedaan had.'

Geboren en getogen in New Yorks East Village, volgde Levi al keramieklessen sinds haar kindertijd en ze bleef er mee bezig tijdens haar middelbareschooltijd. 'Maar ik heb weinig echte opleiding genoten, dus ik heb vooral de laatste jaren al doende geleerd,' zegt ze. Levi is net naar een nieuwe studio verhuisd aan de industriële Red Hook-buurt aan het water. 'Deze studio is zes keer zo groot als mijn vorige, waar een producent van muizenvallen onder opereerde en er dus continu lawaai was.'

Delen 'Ik wil dat mijn aardewerk functionele objecten voor elke dag zijn. Alleen heel af en toe maak ik iets dat te delicaat is om te gebruiken, maar ik neig meer naar toegankelijke stukken.'

Net zoals veel New Yorkers bloeit Levi op van de energie die afstraalt van werken en leven in een non-stop bruisende stad. Maar het is niet alleen de stad die haar inspireert. 'Ik denk dat de mix tussen de stad en het platteland mij sterk beïnvloedt - ik ervaar ze allebei door vlakbij veel mensen te zijn en tegelijk ook aan het einde van een doodlopende straat zonder iemand in de buurt.'

Haar collecties variëren in kleur en vorm, maar ze zijn allemaal geïnspireerd op de landschappen rondom haar. 'Ik maak vaak collecties genoemd naar verschillende aspecten van landschappen waar ik van hou, zoals de Ocean Series en de Desert Series', zegt ze. 'Of soms, als mijn werk klaar en uit de oven is, zie ik een vorm of een kleurencombinatie die mij doet denken aan een plaats waar ik ben geweest en realiseer ik me dan pas dat dat zijn weg in mijn werk heeft gevonden.'

'Ik zie mezelf zowel als een artiest als een ambachtsvrouw. Ik hou van de nederigheid van de ambachtelijke kant van mijn werk, maar ik voel me zeker een artiest wanneer ik een idee tot leven breng door het naar een fysiek object te vertalen. Keramiek is de perfecte ontmoeting tussen kunst en ambacht.'

'Ik studeerde fotografie op de hogeschool en een overeenkomst die ik heb opgemerkt tussen fotografie en keramiek is de periode van het gedwongen wachten, wanneer je je film ontwikkelt of wanneer je wacht op het moment dat je alles uit je oven mag halen. Beide praktijken hebben een soort van uitgestelde bevrediging in zich.'